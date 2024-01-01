Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Type Network» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Type Network — це нова модель проектування, розробки, ліцензування та використання шрифтів. Він був створений у відповідь на часто складні та постійно мінливі вимоги до хорошої типографіки та розумних користувачів шрифту. Приватна компанія, що належить дизайнерам шрифтів, Type Network зосереджена на своїй місії — знаходити й підтримувати найкращий шрифт і публікувати його для найкращих дизайнерів.

Вебсайт: typenetwork.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Type Network». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.