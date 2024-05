TwentyThree — це комплексна платформа відеомаркетингу, яка надає широкий спектр функцій та інструментів, які допомагають організаціям створювати, керувати та аналізувати свій відеовміст і вебінари. Платформа має на меті надати командам змогу ефективніше використовувати відео для цілей маркетингу, комунікації та співпраці. Компанія TwentyThree, яка народилася та має штаб-квартиру в Копенгагені, є єдиним європейським гравцем у категорії Video Marketing Platform, що швидко розвивається. Щодня все більше й більше найкращих у світі менеджерів програм вебінарів, відеопродюсерів і відеомаркетологів переходять на TwentyThree to Get Real with Video. Завдяки найулюбленішому на ринку інструменту для проведення вебінарів, простим, але потужним способам розміщення та керування відео на вашому сайті, збору потенційних клієнтів, аналізу ефективності ваших відео та багато іншого, ми полегшуємо компаніям стати справді орієнтованими на відео.

Вебсайт: twentythree.com

