TutorEva — це інструмент штучного інтелекту на базі GPT, призначений для надання освітньої підтримки та рішень для студентів. Цей інструмент насамперед полегшує домашні завдання та підготовку до іспитів, пропонуючи цілодобові рішення на основі ШІ. Послуги TutorEva варіюються від вирішення конкретних запитань, завантажених користувачем, до надання вказівок для повного виконання завдань. Він призначений для обробки запитів із широкого кола університетських предметів. Він має кілька функцій, зокрема AI CourseMate, який може асимілювати підручники курсу та документи, щоб допомогти підвищити середній бал, і DocSolver, який дозволяє користувачам завантажити ціле завдання для вирішення. Крім того, TutorEva надає доступ до рішень для популярних підручників, перевірених експертами, та інтерактивної системи навчання ШІ з детальними поясненнями. TutorEva пропонує своєчасну та детальну допомогу, яка перевершує взаємодію на рівні чат-бота з персоналізованими вказівками та яскравими поясненнями. Крім того, він забезпечує платформу для користувачів, щоб задавати запитання, роблячи процес навчання більш інтерактивним. TutorEva також може надати допомогу з домашніми завданнями за підручниками та труднощами з онлайн-навчанням за допомогою розширення TutorEva. Це розширення полегшує кадрування та вирішення питань безпосередньо з екрана користувача, підвищуючи ефективність онлайн-навчання. Tutoreva постійно описується як партнер у навчанні, який надає підтримку не лише у вирішенні завдань, але й у підготовці до завдань та іспитів.

Вебсайт: tutoreva.com

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