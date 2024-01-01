Tuskr

Tuskr

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Вебсайт: tuskr.app

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Tuskr — це сучасне хмарне програмне забезпечення для керування тестами, яке пропонує низку функцій для вдосконалення процесів тестування. Напишіть виразні тестові випадки з форматованим текстом, таблицями та знімками екрана. Проводьте гнучкі тестові прогони, використовуючи всі або частину тестів. Легко інтегруйте з вашим чатом і системами відстеження проблем. Користуйтеся такими функціями корпоративного рівня, як корзина, контрольний журнал, двофакторна автентифікація та єдиний вхід для покращеної безпеки. Tuskr створює докладні звіти про випробування та інформативні показники, забезпечуючи кращу видимість і дозволяючи приймати рішення на основі даних. Ми пропонуємо щедрий безкоштовний план і гнучкі варіанти ціноутворення, які підходять як для невеликих команд, так і для великих компаній. Почніть з нашої безкоштовної 30-денної пробної версії, включаючи зразки даних, для швидкої та легкої оцінки. Наша спеціальна команда підтримки клієнтів забезпечує оновлений досвід роботи з клієнтами та прагне вирішити ваші проблеми. Відчуйте ефективність і зручність Tuskr для спрощеного керування тестами. Підпишіться на безкоштовну пробну версію сьогодні та революціонізуйте свої процеси тестування.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: tuskr.app

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Postman Web

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UserTesting

UserTesting

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BrowserStack

BrowserStack

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Hotjar

Hotjar

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Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

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abralytics.com

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