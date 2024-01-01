TuneFlow — це інтелектуальна платформа для створення музики на основі штучного інтелекту. Він створений для спрощення та покращення створення музики, незалежно від рівня знань користувача. Завдяки TuneFlow користувачі мають доступ до ряду потужних функцій штучного інтелекту, які охоплюють різні аспекти створення музики. Ці функції включають Voice Clone, який дозволяє користувачам вибирати та клонувати голоси або створювати власні; ChatGPT Lyrics, потужний інструмент для створення текстів пісень на будь-яку тему; Smart Composer, який допомагає користувачам розпочати свої музичні ідеї за допомогою попередньо розроблених мелодій і доріжок акомпанементу; Smart Drummer, інструмент на основі штучного інтелекту, який автоматично заповнює барабанні кліпи бажаними стилями ритму; і Ultra-Clean Source Separator, який розділяє змішані аудіодоріжки на окремі вокальні, барабанні, басові та інші елементи. TuneFlow також пропонує найкращу в галузі транскрипцію аудіо, перетворюючи записи співу чи інструментів у ноти MIDI. Користувачі можуть легко створювати хіп-хоп-пісні в стилі lo-fi за допомогою плагіна One-Click Lo-Fi. Крім того, TuneFlow надає ринок плагінів із спільнотою музикантів штучного інтелекту, які постійно створюють і діляться новими моделями штучного інтелекту. Платформа доступна з будь-якого пристрою з можливостями хмарної синхронізації, а версія TuneFlow для настільного комп’ютера пропонує розширені функції редагування аудіо та підтримку VST/VST3/ Плагіни AU. Користувачі також можуть легко імпортувати та експортувати проекти та приєднуватися до творчої спільноти, щоб ділитися своєю роботою та співпрацювати з іншими. TuneFlow регулярно оновлюється новими функціями та пропонує цілий ряд варіантів ціноутворення, включно з можливістю для творців відео, продавців і корпорацій отримати доступ до безкоштовних музичних API для своїх проектів.

Вебсайт: tuneflow.com

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