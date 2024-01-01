Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tuli» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Отримайте медичні послуги в найближчій аптеці. Ми робимо такі ключові послуги, як аналіз крові, доступними на кожній головній вулиці, щоб кожен міг отримати необхідну допомогу у своєму районі.

Вебсайт: tuli.health

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tuli». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.