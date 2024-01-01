TrustMate

TrustMate

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Вебсайт: trustmate.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TrustMate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TrustMate.io допомагає вам збирати відгуки клієнтів, наповнені ключовими словами, щоб покращити результати пошукової системи, залучити потенційних клієнтів і створити надійний імідж в Інтернеті. Відгуки клієнтів є незамінним активом для вашого бізнесу, і збирати їх стало набагато легше. Скористайтеся інноваційною системою підказок TrustMate.io, автоматизуйте свої запити на перегляд і отримуйте красиві високоякісні відгуки з можливістю додавати фотографії. Випадкові пропозиції речень із вашого власного настроюваного словника означають, що ваші клієнти можуть писати чудові відгуки швидше. Наразі TrustMate.io доступний українською та дев’ятнадцятьма іншими мовами. Завдяки появі нових мов ви охопите глобальну аудиторію, на яку заслуговуєте!
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: trustmate.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TrustMate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Podium

Podium

podium.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

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