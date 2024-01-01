TrustLoop

TrustLoop

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: trustloop.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TrustLoop» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

TrustLoop отримує більше 5-зіркових відгуків, дозволяючи продуктам SaaS і малим підприємствам отримувати відгуки клієнтів, не турбуючись про негативні відгуки громадськості. Наша запатентована технологія дозволяє власникам публічно фіксувати позитивні відгуки, а конструктивні відгуки залишаються приватними.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: trustloop.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TrustLoop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Trustpilot

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Skeepers

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Campaign Monitor

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emplifi.io

EmbedSocial

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