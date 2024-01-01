Альтернативи - TrustArc

Segment

Segment

segment.com

Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.

Silktide

Silktide

silktide.com

Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.

Termly

Termly

termly.io

Захистіть свій бізнес за допомогою наших БЕЗКОШТОВНИХ генераторів юридичної політики та менеджера згоди файлів cookie GDPR! Отримайте необхідні рішення щодо відповідності за лічені хвилини.

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX розроблені для вирішення сучасних проблем із конфіденційністю даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Кер...

CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування зг...

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.

iubenda

iubenda

iubenda.com

Зробіть ваші сайти та програми юридично відповідними всіма мовами та законодавством (включаючи GDPR) за допомогою наших рішень, які самостійно оновлюються, розроблених юристами.

Osano

Osano

osano.com

Osano — це проста у використанні платформа конфіденційності даних. Миттєво приведіть свій веб-сайт у відповідність із CCPA, GDPR і відстежуйте всі практики конфіденційності вашого постачальника.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Лідер у сфері безпеки на ринку. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes — це рішення для отримання згоди на файли cookie, яке допомагає вашому веб-сайту легко досягти відповідності GDPR і CCPA. Створіть довічно безкоштовний обліковий запис!

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer – це шведська компанія, заснована, щоб допомогти таким спеціалістам із захисту конфіденційності виконувати більше завдань. Незалежно від того, чи потрібно вам краще організувати свою програму конфіденційності, швидше керувати своїм RoPA чи підвищити обізнаність ефективніше, професіонали ...

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичні та ІТ-експерти з програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової вихідної документаці...

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Відзначене нагородами програмне забезпечення для керування конфіденційністю Keepabl дозволяє впроваджувати та підтримувати систему конфіденційності світового класу, орієнтовану на GDPR, інтуїтивно зрозумілу та просту, з простими у використанні та звичними робочими процесами, які ховають інтелектуаль...

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine — це платформа керування конфіденційністю даних, яка сподобається всій вашій організації. Його надійне поєднання технологій, досвіду та експертизи було розроблено, щоб оптимізувати вашу програму конфіденційності та продемонструвати відповідність. PrivacyEngine — це комплексне програмне...

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

Побудова довіри між нашими клієнтами та їхніми зацікавленими сторонами шляхом надання чіткого, лаконічного програмного забезпечення для керування відповідністю конфіденційності даних за моделлю SAAS. Intelligent Compliance, служба дотримання законодавства про конфіденційність Simply Global. Дизайн: ...

Zendata

Zendata

zendata.dev

Повноцінна хмарна платформа захисту даних за допомогою сканування конфіденційності в реальному часі, моніторингу та виправлення для підприємств.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...

Dataships

Dataships

dataships.io

Наш Центр конфіденційності легко налаштувати та надає вам усе необхідне для відповідності вимогам.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви бу...

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009...

CookieHub

CookieHub

cookiehub.com

CookieHub є потужним, багатофункціональним і неймовірно простим у використанні. Сервіс є сумісним із GDPR рішенням для отримання згоди на використання файлів cookie, яке полегшує керування файлами cookie. Ми вимагаємо чіткої згоди від кожного відвідувача сайту, щоб допомогти вам дотримуватися глобал...

Privacy1

Privacy1

privacyone.co

Privacy1 — компанія зі Стокгольма та Лондона, яка займається розробкою програмного забезпечення та розробляє технології практичного керування персональними даними. Наша місія полягає в тому, щоб зробити захист даних простішим і доступнішим для підприємств і організацій будь-якого розміру. Наше рішен...

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужн...

Seers

Seers

seersco.com

Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа управління згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете сканува...

Ketch

Ketch

ketch.com

Ketch дозволяє компаніям і платформам зміцнювати довіру споживачів і розвиватися за допомогою даних. Платформа Ketch Trust by Design Platform — це скоординований набір додатків, інфраструктури та API, який скорочує вартість і складність операцій конфіденційності та мобілізує відповідально зібрані да...

DATEV

DATEV

datev.de

Один з найбільших європейських постачальників ІТ-послуг для податкового консультування та середнього бізнесу.

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