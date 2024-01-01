Альтернативи - Trustable
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — це технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення, яке дозволяє брендам і роздрібним торговцям збирати, відображати й аналізувати різні форми створеного користувачами вмісту (UGC) на своїх веб-сайтах електронної комерції. Можливості PowerReviews включають оцінки продуктів і о...
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше ...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — це агрегатор соціальних медіа, який збирає та відображає цікавий контент, створений користувачами, з будь-якої соціальної мережі, як-от Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb і 21+ Networks. Підібраний вміст потім вставляється через віджети як персоналізован...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
JustReview
justreview.co
Вставте відгуки з Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Trusted Shops, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Product Hunt, Yellow Pages, Google Shopping, Ekomi, Sitejabber, JustReview тощо! Лише за секунди на вашому сайті!
Feefo
feefo.com
Feefo — найбільша у світі перевірена платформа відгуків покупців. Ми допомагаємо компаніям у всьому світі збирати справжні, підтверджені відгуки клієнтів і статистику, що дозволяє вам покращувати свої продукти та взаємодію з клієнтами.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
Stamped
stamped.io
Використовуйте для свого магазину електронної комерції можливості оглядів продуктів і винагород клієнтів. Найпростіший спосіб збільшити продажі та утримати клієнтів.
Sendlane
sendlane.com
Забезпечте винятковий досвід електронної комерції для клієнтів за допомогою електронної пошти та SMS для BigCommerce.
xSellco
xsellco.com
xSellco Feedback допомагає націлювати позитивні відгуки, запитуючи відгуки від задоволених клієнтів. Програмне забезпечення дає змогу підвищити рейтинг продавця на Amazon, eBay і Trustpilot, запитуючи відгуки про потрібні продукти від потрібних клієнтів у потрібний час. Налаштуйте запити відгуків, щ...
WizVille
wizville.com
WizVille перетворює клієнтський досвід на двигун зростання! Наша платформа дає змогу залучати всіх співробітників до оптимізації клієнтського досвіду до, під час і після продажу на всіх ваших контактних каналах, щоб отримати більше лояльних і рекламних клієнтів. У середньому наші клієнти заробляють ...
Videowise
videowise.com
Videowise — це відеоплатформа електронної комерції, яка допомагає брендам і роздрібним торговцям створювати інтерактивні та доступні для покупок відео в онлайн-магазинах, щоб підвищити залученість і конверсію. На відміну від традиційних відеоплатформ, Videowise пропонує орієнтовану на комерцію відео...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop отримує більше 5-зіркових відгуків, дозволяючи продуктам SaaS і малим підприємствам отримувати відгуки клієнтів, не турбуючись про негативні відгуки громадськості. Наша запатентована технологія дозволяє власникам публічно фіксувати позитивні відгуки, а конструктивні відгуки залишаються при...
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks співпрацює з глобальними брендами, такими як HP, Electrolux, Brother і LG, а також з онлайн- і офлайн-магазинами на всіх континентах. TestFreaks надає зведені огляди, рейтинги та відеоконтент разом із проактивними рішеннями для збору, модерації та керування UGC, рейтингами продавців і зап...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader допомагає компаніям створювати критичні відгуки та відгуки від клієнтів.
Revain
revain.org
Огляди та рекомендації користувачів із живими фото та відео найкращих продуктів, таких як: електроніка, мода, краса, дім і кухня тощо.
RealReviews.io
realreviews.io
Ми — віддана команда, яка прагне надавати надійну інформацію для прийняття зважених рішень. Маючи досвід у техніці, аналізі даних і обслуговуванні, ми гарантуємо точне розуміння. Наша платформа сприяє обміну та підтримці, відстоюючи прозорість на realreviews.io.
OnVoard
onvoard.com
OnVoard — це універсальна маркетингова платформа електронної комерції, яка допоможе вам збільшити дохід магазину з мінімальними зусиллями.
GoReminders
goreminders.com
Нагадування про зустріч через текстові повідомлення та електронну пошту! Зменште кількість клієнтів, які не з’являться на зустрічі та зустрічі, за допомогою цієї системи планування зустрічей і нагадувань. Заощаджуйте час і гроші завдяки автоматичним нагадуванням і підтвердженням для ваших клієнтів, ...
GetReview
getreview.com
Підніміть рівень свого веб-сайту за допомогою GetReview Video Widgets. Збільште продажі та зміцніть довіру до свого бізнесу.