Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TrueBiz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Миттєва перевірка репутації для компаній. TrueBiz допомагає постачальникам фінансових послуг зменшити ручну перевірку під час адаптації бізнесу. Ми розфарбовуємо фон компанії за допомогою 250+ точок даних про компанію з усього Інтернету (наприклад, галузь та адреса), а також узагальнюємо ключові показники ризику. Процес займає секунди, а не дні, тому постачальники фінансових послуг можуть ефективно відповідати вимогам щодо ризиків і швидше запроваджувати нові підприємства.

Вебсайт: truebiz.io

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