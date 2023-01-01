Альтернативи - Trivie
TalentLMS
talentlms.com
Система LMS створена для успіху. Створіть розумнішу організацію за допомогою навчальної платформи, розробленої, щоб допомогти чудовим командам розвиватися.
Trainual
trainual.com
Найпростіший спосіб тренувати та розвивати свою команду. Один посібник для кожного процесу, політики та СОП у вашому бізнесі, щоб ви могли швидше ввійти та навчатися.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
WorkRamp
workramp.com
Сучасна LMS, створена для навчання та навчання внутрішніх співробітників і клієнтів. Платформа підтримки та навчання, створена для підприємств, що розвиваються.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
LearnUpon
learnupon.com
LMS від LearnUpon (Програмне забезпечення для керування навчанням) дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для залучення захоплюючих процесів навча...
Coach Simple
coachsimple.net
Ваш коучинг унікально виділяється серед інших. Coach Simple допомагає надавати персоналізований контент і унікальні навчальні програми для ваших торгових і бізнес-клієнтів. Одна потужна платформа тренінгу з продажів, яка зробить ваш тренінг простим.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Gradual
gradual.io
Тренування ваших продавців люблять. Замініть довге, нудне, загальне навчання індивідуальним мікронавчанням. Скористайтеся перевагами нашої торгової бібліотеки або запишіть власні матеріали. Створюйте завдання, щоб повторити навчання, закріпити попередні уроки тощо.
Salestable
salestable.ai
Salestable is a purpose-built sales readiness platform for Midmarket and SMBs. We help drive revenue by reducing sales reps ramp time and increasing visibility into sales activity. Our solution allows you to provide onboarding, training and assessments to get the sales team ready to sell faster. We ...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning software helps companies run mentoring and learning programs at scale with mentorship program design templates, matching, tracking, training, guidance, reporting solutions with robust integrations. Serving top rated clients like Google, US Air Force, Merck, American Airli...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ is designed to help sales leaders excel at three things: Work the Leading Indicators. It’s about seeking to identify those long-term opportunities and aligning your selling organization with the competencies needed to succeed in the future. Work the Deals. No matter how busy your day is o...
CLASSUM
classum.com
Through a cloud-based platform where course members can connect via posts, lives sessions, chats, and unique interactions, CLASSUM offers seamless communication to enhance all learning environments, online or in-person. --- CLASSUM was founded in 2018 by Chaerin Lee and Youjin Choi, two female stude...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs is a Gen AI-powered employee learning and engagement platform that helps businesses onboard, upskill, and retain employees through interactive learning modules, EQ-based soft skill courses, and engagement surveys. The platform can reduce training costs per employee and improve cours...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
The FLOWSPARKS Group has many years of experience in the development of digital learning modules. From this vision, a full-fledged FLOWSPARKS Suite has come into being. You can easily develop interactive e-Learning by combining the Learning Formats, Smart Templates and Smart Programs in the FLOWSPAR...
Quantified AI
quantified.ai
Power Sales Performance with AI Sales Coaching, Realistic Sales Simulations, and Data-Driven Insights on how your Reps are perceived by your customers.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі з...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach - Analyses every sales meeting to maximize revenue Our AI-powered sales enablement platform records, transcribes, and analyzes meetings to provide tailored training recommendations.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn is a robust learning management solution that lets you easily assign training and track employee progress. Its intuitive course builder simplifies content creation and a library of pre-built courses offers the training and upskilling your workforce needs. https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy є провідною платформою для розвитку навичок для команд із високими доходами. Ми забезпечуємо постійну практику, підкріплення та коучинг під керівництвом експертів, щоб допомогти представникам досягти максимальної продуктивності. Бізнес був запущений у жовтні 2019 року та вже має...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway is a data-driven sales training platform proven to increase the revenue per rep used by growing companies to boost sales performance. Wonderway uses machine learning to deliver the right training, to the right person, at the right time to boost conversion rates by up to 40%. Wonderway is p...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...
SecondNature
secondnature.ai
Інноваційне програмне забезпечення для навчання продажам зі штучним інтелектом, яке впливає на дохід. Це не ваше традиційне рішення для навчання продажів. Дайте нам 3 хвилини та спробуйте наш безкоштовний навчальний симулятор зі штучним інтелектом, який допоможе вам підвищити свій наступний рівень...
Flockjay
flockjay.com
Flockjay — це платформа для обміну знаннями для зростання та розвитку команд продажів. Наша мета — допомогти керівникам продажів отримувати й ділитися найкращими практиками провідних представників, щоб уся команда могла працювати якнайкраще.
Mindmatrix
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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.