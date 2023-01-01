Альтернативи - Bettermode
Mighty Networks
mightynetworks.com
Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.
Heartbeat
heartbeat.chat
Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Threado AI
threado.com
Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!
Common Room
commonroom.io
Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.
AtomChat
atomchat.com
AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...
ToucanTech
toucantech.com
Єдина система для розумнішого управління громадою Підключений веб-сайт, портал, CRM і рішення для зв’язку