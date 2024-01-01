Tresta — це система віртуального телефону та мобільний додаток, який перетворює будь-який смартфон на ваш бізнес-телефон, тож ви можете керувати бізнес-комунікаціями з будь-якого пристрою. Завдяки необмеженим можливостям дзвінків, надсилання текстових повідомлень і потужним функціям керування дзвінками Tresta допомагає вашому бізнесу спілкуватися розумніше й ефективніше, дозволяючи вам краще обслуговувати клієнтів будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи потрібен вам номер робочого телефону, чи повна система телефонного зв’язку для бізнесу, Tresta спрощує та доступніше, ніж будь-коли, створити повноцінний мобільний офіс. За ціною лише 15 доларів США на користувача на місяць Tresta пропонує всі функції, необхідні для того, щоб ваш бізнес виглядав якнайкраще. І немає жодних контрактів, плати за преміум-функції, щохвилинної плати чи прихованих витрат. Почніть сьогодні та спробуйте Tresta безкоштовно протягом 30 днів.

Вебсайт: tresta.com

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