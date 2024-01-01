Trek Bikes

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Trek Bicycle Corporation є виробником і дистриб’ютором велосипедів і велотоварів під брендами Trek, Electra Bicycle Company, Bontrager і Diamant Bikes. Раніше компанія виробляла велосипеди під брендами Gary Fisher, LeMond Racing Cycles, Klein і Villiger Bikes.

Вебсайт: trekbikes.com

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