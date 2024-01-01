TransLinguist — це вдосконалена платформа, яка забезпечує дистанційне та гібридне багатомовне спілкування для різноманітних заходів, включаючи вебінари, конференції, тренінги, ратуші та семінари. Він виділяється насамперед своїми можливостями багатомовного перекладу в реальному часі, що робить його ідеальним інструментом для компаній, які прагнуть до глобального охоплення та інклюзивності. Серед інших комплексних рішень TransLinguist пропонує дистанційний переклад відео, живі субтитри та субтитри, усний переклад жестовою мовою та власно розроблений TransLinguist Speech AI. Платформа також надає широкий спектр мовних послуг, включаючи переклад, транскреацію, транскрипцію, субтитри та субтитри, редагування та вичитку, а також постредагування машинного перекладу, озвучення, локалізацію веб-додатків тощо. TransLinguist обслуговує різноманітні галузі, включаючи державні/НУО, фінанси, подорожі та готельний бізнес, електронне навчання та освіту, інженерію та ІТ тощо. Платформа підкреслює значну увагу до безпеки даних, обіцяючи безпечне середовище для своїх користувачів. Користувачі повідомили про збільшення залучення аудиторії та помітну економію коштів після переходу на TransLinguist. Загалом TransLinguist прагне подолати мовні бар’єри зручним для користувача способом, прокладаючи шлях до ефективної глобальної комунікації.

Вебсайт: translinguist.com

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