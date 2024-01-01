Альтернативи - Translation.io
Crowdin
crowdin.com
Платформа керування локалізацією Crowdin — це технологічне рішення для вашої команди. Перекладайте й оновлюйте вміст для свого багатомовного продукту за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення.
DevTranslate
devtranslate.app
Онлайн програма-перекладач json для розробників. Використовуйте автоматичний багатомовний переклад для всіх своїх файлів json, xml, arb і strings замість того, щоб витрачати час на копіювання та вставлення всього тексту в онлайн-перекладачі.
Smartcat
smartcat.com
Універсальна платформа, що об’єднує компанії та перекладачів у спрощену систему доставки вмісту
XTM Cloud
xtm.cloud
Локалізація та розгортання матеріалу в кількох регіонах є складною справою. Вам потрібне рішення для перекладу, яке є простим, масштабованим і надійним. Система керування перекладами (TMS) XTM допоможе швидше та економічніше надати ваш вміст, локалізований кількома мовами.
POEditor
poeditor.com
POEditor — це онлайн-сервіс локалізації, який ідеально підходить для керування спільними або краудсорсинговими проектами перекладу. Перекладайте веб-сайти, програми, ігри тощо! Безкоштовна пробна версія, кредитна картка не потрібна.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel пропонує послуги багатомовного перекладу понад 30 мовами, щоб покращити обслуговування клієнтів. Дізнайтеся більше про наші рішення для роботи з мовою!
Transifex
transifex.com
Інтеграція з Transifex, щоб керувати створенням багатомовних веб-сайтів і вмісту програм. Замовляйте переклади, переглядайте хід перекладу та інструменти, як-от TM.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.
Lokalise
lokalise.com
Платформа локалізації, створена для зростання. Охопіть абсолютно нову аудиторію користувачів додатків, онлайн-покупців, веб-браузерів і гравців ігор, надаючи місцеві враження їхньою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться.
Locize
locize.com
Подолання розриву між перекладом і розробкою за допомогою locize, сучасної та доступної платформи для керування локалізацією. Це робить ваш веб-сайт, програму, гру або будь-який інший ваш проект глобальним, яскравим і привабливішим, особливо якщо розкрити можливості постійної локалізації.
Localazy
localazy.com
Локалізуйте цифрові продукти під час сну. За мовним бар’єром в Інтернеті перебувають понад 4 мільярди людей. Розмовляйте мовою кожного сьогодні та насолоджуйтеся повним і простим контролем над локалізацією та керуванням перекладом.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосе...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це потужна TMS, яка спрощує складне глобальне зростання. У Lingpad ми зосереджені на тому, щоб зробити багатомовне обслуговування клієнтів легким, доступним, безпроблемним і безпроблемним. Додайте цінність клієнтському досвіду, розвивайте свій бренд у глобальних регіонах, не інвестуючи в д...
Translized
translized.com
Translized – це платформа для керування перекладами, яка допомагає компаніям, що займаються програмним забезпеченням, вийти на міжнародний рівень. Завдяки найпростішому інтерфейсу користувача/UX на ринку та потужним функціям автоматизації можна легко керувати, організовувати та автоматизувати локалі...
Tolgee
tolgee.io
Зручна для розробників і перекладачів веб-платформа локалізації з відкритим кодом, яка дозволяє користувачам перекладати безпосередньо в програмі, яку вони розробляють. За допомогою Tolgee SDK ви можете просто перекладати свої тексти, натиснувши ALT + натиснувши їх безпосередньо в програмі, яку ви р...
LocaleData
localedata.com
LocaleData — це платформа керування перекладами для локалізації програм Ruby on Rails.
Respresso
respresso.io
Respresso робить цифрові активи вашого програмного забезпечення (як-от тексти локалізації, зображення, кольори тощо) доступними для спільного редагування онлайн для всієї команди програмного продукту. Замість дорогого та ручного робочого процесу Respresso може автоматично конвертувати ці цифрові рес...
Texterify
texterify.com
Texterify — це платформа керування локалізацією, яка має на меті максимально спростити локалізацію програмного забезпечення. Дуже чистий, швидкий і зручний інтерфейс робить його надзвичайно простим у використанні, забезпечуючи повну гнучкість і потужні інструменти для ідеальної інтеграції у ваш робо...
Lingohub
lingohub.com
Залишайтеся під контролем локалізації проекту – керуйте, координуйте та запускайте міжнародні продукти швидше. Lingohub — це комплексне рішення для локалізації, де ви можете зосередитися на технічних цілях, уникнути ручної роботи, тестувати дизайн різними мовами та спростити процес локалізації. Інте...
Localize
localizejs.com
Localize — це рішення для програмних платформ без використання коду, яке дає змогу легко перекладати веб-програму, інтерфейс користувача, веб-сайт, довідкові документи, електронні листи тощо.