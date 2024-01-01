Trainn

Trainn

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Вебсайт: trainn.co

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа навчання клієнтів для сучасних команд. Створюйте відео про продукти та інтерактивні посібники, базу знань і Академію з тестами та сертифікатами – усе без залежності від дизайну та розробників.

Вебсайт: trainn.co

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