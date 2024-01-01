TradeX — це біржа для торгівлі на основі подій, які впливають на ваше повсякденне життя. Ми є найпростішою у світі біржею похідних інструментів, де ви можете торгувати на основі так чи ні (незалежно від того, чи відбудеться подія). TradeX дозволяє людям торгувати тим, що для них важливо. Приклади: зміна клімату, транспорт, валюти, ВВП, випадки омікрон, рівень інфляції, показ фільму, наступний президент і багато іншого.

Вебсайт: tradexapp.co

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