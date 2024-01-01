Tracksy

Tracksy

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Вебсайт: tracksy.ai

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Tracksy — це генеративна система штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти творцям музики втілювати свої ідеї в життя, дозволяючи їм легко створювати унікальну музику без гонорару без будь-якого попереднього досвіду. Система призначена для того, щоб бути зручною для користувачів і доступною для всіх рівнів знань і надає безкоштовну платформу для творців музики, щоб почати розробку власних пісень. Tracksy пропонує різноманітні стилі та жанри на вибір, включаючи електронну та EDM, а також зразки треків, які можна використовувати як натхнення для створення музики. Кожна семплова доріжка позначена настроєм, жанром і тривалістю, що дозволяє творцям музики вибрати правильний тип звуку для своїх потреб. Що робить Tracksy унікальним, так це використання генеративної технології штучного інтелекту для створення музики, яка є оригінальною та безоплатною. Це означає, що творці музики можуть використовувати створені ними треки для будь-яких цілей, не боячись порушення авторських прав. Загалом Tracksy пропонує інноваційне рішення для творців музики, які хочуть досліджувати свою творчість за допомогою генерації музики ШІ. Простота використання та набір опцій платформи є доступною відправною точкою для музикантів усіх рівнів, а її унікальний підхід до створення музики робить її захоплюючим доповненням до музичних інструментів AI.

Вебсайт: tracksy.ai

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