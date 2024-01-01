Альтернативи - Topia

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical — це повністю настроюване програмне забезпечення для управління імміграцією та переїздом, яке дозволяє фахівцям із глобальної мобільності, експертам з імміграції та відділам кадрів безперешкодно керувати справами найму за кордоном шляхом автоматизації завдань і надання найкращого досвіду ...

WayLit

WayLit

waylit.com

WayLit спрощує імміграційні операції для роботодавців, одночасно покращуючи досвід для іноземних працівників.

Localyze

Localyze

localyze.com

Глобальні послуги мобільності в одній платформі. Незалежно від масштабу, незалежно від вашого таланту, ми розкриємо ваш наступний крок. Від кордонів і бюрократії до відкритості та простоти. Завдяки Localyze ми переосмислюємо те, як люди переміщуються на роботу, поєднуючи бездоганну технологію, проз...

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

Простий підхід Envoy Global до спонсорування та управління робочими візами в США та за кордоном забезпечує найпростіший досвід подачі заявки для вас і співробітників.

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