Альтернативи - Topia
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — це повністю настроюване програмне забезпечення для управління імміграцією та переїздом, яке дозволяє фахівцям із глобальної мобільності, експертам з імміграції та відділам кадрів безперешкодно керувати справами найму за кордоном шляхом автоматизації завдань і надання найкращого досвіду ...
WayLit
waylit.com
WayLit спрощує імміграційні операції для роботодавців, одночасно покращуючи досвід для іноземних працівників.
Localyze
localyze.com
Глобальні послуги мобільності в одній платформі. Незалежно від масштабу, незалежно від вашого таланту, ми розкриємо ваш наступний крок. Від кордонів і бюрократії до відкритості та простоти. Завдяки Localyze ми переосмислюємо те, як люди переміщуються на роботу, поєднуючи бездоганну технологію, проз...
Envoy Global
envoyglobal.com
Простий підхід Envoy Global до спонсорування та управління робочими візами в США та за кордоном забезпечує найпростіший досвід подачі заявки для вас і співробітників.