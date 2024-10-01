Альтернативи - Top Hat
Canvas Student
instructure.com
Canvas створено, щоб полегшити викладання та навчання для всіх, від найменших учнів до викладачів коледжу та бізнес-лідерів.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Найповніший в Індії сайт і додаток для підготовки до іспитів для іспитів Bank, SSC, Railways, NRA CET, CTET, GATE, Defence, UPSC, LAW, MBA, NET, BBA та інших держав Sarkari. Отримайте щоденні/щотижневі/місячні поточні події, PDF-файли із запитаннями, тести, безкоштовні серії тестів і навчальний мате...
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos пропонує найкращі в своєму класі калькулятори, вправи з цифрової математики та навчальні програми, які допоможуть кожному учневі полюбити математику та полюбити її вивчати.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
ManageBac
managebac.com
ManageBac створено для студентів, батьків, учителів, адміністраторів і координаторів у дорозі! З підтримкою кількох навчальних програм для повного IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE та універсальної моделі Build-your-Own (BYO).
BYJU'S
byjus.com
Ласкаво просимо до BYJU’S - The Learning App, найбільшої програми онлайн-навчання в Індії! Додаток, який ідеально поєднує захоплюючі відеоуроки та персоналізоване навчання, розроблений, щоб допомогти студентам практикуватися, вивчати та розуміти концепції глибоким і легким для розуміння способом.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Прекрасний безкоштовний науковий онлайн-калькулятор із розширеними функціями для обчислення відсотків, дробів, показникових функцій, логарифмів, тригонометрії, статистики тощо.
PowerSchool
powerschool.com
Позбудьтеся традиційних технічних розривів і дайте своїм викладачам можливість ефективно керувати всіма навчальними процесами за допомогою відзначеної нагородами PowerSchool Unified Classroom™. Зосередьтеся на кожному учневі за допомогою простих у використанні технологій, які з’єднують клас і дім. П...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
ClassDojo
classdojo.com
Створюйте чудові класні спільноти з батьками та учнями
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що вам подобається. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстов...
Clever
clever.com
Clever народився через розчарування співзасновника Дена Керролла, коли він був технічним директором школи в Денвері. Його плани використовувати технологію для економії часу вчителів і персоналізації навчання були завалені незліченними файлами CSV і забутими паролями. Ден згадує: «Я хотів бути новато...
Remind
remind.com
Remind – це комунікаційна платформа, яка охоплює студентів і сім’ї там, де вони знаходяться. Ми віримо, що стосунки запорука успіху в освіті, і ми створюємо платформу, яка підтримує навчання, де б воно не відбувалося. Сьогодні платформа Remind є домом для однієї з найбільших безкоштовних послуг у сф...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Socrative Student
socrative.com
Учні діляться своїм розумінням, відповідаючи на запитання формувального оцінювання в різних форматах: вікторини, швидкі опитування, вихідні квитки та космічні перегони. Коли учні запустять програму Socrative Student App, їм буде запропоновано приєднатися до вчительської кімнати за допомогою унікальн...
Showbie
showbie.com
Showbie — це цифрова навчальна платформа для вчителів, яка дозволяє викладачам швидко й легко надавати персоналізовані відгуки та оцінювання учням із будь-якими можливостями навчання на будь-якому пристрої. На одній зручній у використанні платформі Showbie дозволяє створити інтерактивний клас для сп...
Kognity
kognity.com
Будьте найкращим учителем із Kognity. Kognity — це відзначена нагородами цифрова платформа, яка поєднує в собі потужність технологій і педагогіки для створення надзвичайно високого досвіду викладання та навчання.
Toddle
toddleapp.com
Ваш навчальний партнер тепер із ШІ. У Toddle ми революціонізуємо спосіб роботи вчителів. З Toddle AI ми робимо величезний стрибок у нашому прагненні забезпечити всіх вчителів інструментами, необхідними для надання прогресивної, готової до майбутнього освіти.
BlinkLearning
blinklearning.com
У BlinkLearning ми адаптуємо та розповсюджуємо цифровий освітній контент від понад 100 національних і міжнародних видавців. Завдяки нашій навчальній платформі ми пропонуємо школам інструменти керування класами та доступ онлайн/офлайн до понад 25 000 цифрових книг.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn — це відзначена нагородами навчальна програма, яку люблять понад 40 мільйонів дітей за захоплюючу роботу з математики та ELA. Узгоджено з Common Core і різними державними стандартами.
ClassLink
classlink.com
ClassLink є провідним постачальником хмарних освітніх продуктів, які пов’язують викладачів і студентів із класною кімнатою, навчальним планом і один з одним багатшими й потужнішими способами. Як провідні прихильники стандартів відкритих даних, ми пропонуємо миттєвий доступ до програм і файлів за доп...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...
Pearson Online Classroom
pearson.com
Дізнайтеся, хто ми і що ми пропонуємо. Наша місія проста, допомагати людям досягати прогресу в житті через навчання.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod пропонує інтерактивну навчальну платформу, яка поєднує формувальне оцінювання в реальному часі та динамічні медіа для живого та самостійного навчання всередині та поза класною кімнатою. Nearpod працює з будь-якою технікою в класі, від планшетів і смартфонів до ноутбуків і Chromebook. Платфор...
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
Labster
labster.com
Надихайте учнів захоплюючим навчанням STEM. Доведено, що захоплюючі віртуальні лабораторії Labster залучають студентів, знижують рівень відсіву та забезпечують справедливі результати навчання.
Socrative Teacher
socrative.com
Залучайте, оцінюйте та персоналізуйте свій клас за допомогою Socrative! Педагоги можуть ініціювати формувальне оцінювання за допомогою тестів, швидких опитувань, вихідних квитків і космічних перегонів за допомогою програми Socrative Teacher. Socrative миттєво оцінить, узагальнить і надасть візуальні...