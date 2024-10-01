Альтернативи - Top Hat

Remind

remind.com

Remind – це комунікаційна платформа, яка охоплює студентів і сім’ї там, де вони знаходяться. Ми віримо, що стосунки запорука успіху в освіті, і ми створюємо платформу, яка підтримує навчання, де б воно не відбувалося. Сьогодні платформа Remind є домом для однієї з найбільших безкоштовних послуг у сф...