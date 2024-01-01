Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «tolk.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

tolk.ai — це платформа автоматизації відносин з клієнтами, призначена для керівників компаній. Платформа автоматизації без коду для підтримки клієнтів і створення потенційних клієнтів. Завдяки штучному інтелекту наші розумні віртуальні агенти динамічно вирішують або сортують запити ваших клієнтів.

Вебсайт: tolk.ai

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