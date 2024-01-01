Toks AI — це інструмент на основі штучного інтелекту для створення контенту та копірайтингу. Програма розроблена для простоти використання та ефективного виробництва контенту. Він ідеально підходить для тих, хто займається створенням вмісту для різних платформ, наприклад, публікацій у блогах, текстів у соціальних мережах, маркетингових копій та електронних листів. Користувачі можуть легко створювати, налаштовувати та ділитися вмістом в Інтернеті, а також планувати публікації для автоматизованої публікації на своїх каналах соціальних мереж. Окрім створення вмісту, Toks AI пропонує мультимедійний редактор для подальшого налаштування результату, який включає в себе елементи бренду користувача. Завдяки великій бібліотеці зображень, доступній одним клацанням миші, користувачі можуть збагатити свій вміст відповідними візуальними елементами. Крім того, цей інструмент позиціонується як бізнес-ресурс, який допомагає власникам бізнесу, маркетинговим агентствам, командам стартапів, менеджерам соціальних медіа та маркетологам електронної пошти створювати цікаві тексти для своїх кампаній. Toks AI також запроваджує творчу автоматизацію, дозволяючи користувачам створювати мистецтво чи зображення за допомогою штучного інтелекту, таким чином слугуючи творчим помічником. Він спрямований на швидке отримання результатів преміальної якості, спрощення створення та розповсюдження вмісту.

Вебсайт: toks.ai

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