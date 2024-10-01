Альтернативи - Together Software
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе вам впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими ...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — це платформа наставництва, яка об’єднує засновників, маркетологів, спеціалістів із розвитку та професіоналів із продуктів із досвідченими наставниками з різних галузей. За фіксовану місячну плату користувачі можуть отримати доступ до необмеженої кількості індивідуальних сеансів, причо...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor пропонує організаціям і корпораціям доступ до фірмової настроюваної онлайн-програми наставництва. Наша передова та продумана технологія наставництва поєднується з персоналізованим управлінням проектами, консультаціями та підтримкою для створення успішного рішення для наставництва.
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Wilco
trywilco.com
Wilco підвищує рівень успішного впровадження та знижує відтік, перетворюючи навчальний досвід на низку захоплюючих практичних завдань. З Wilco нові клієнти вивчають ваш продукт, відкривають його цінність і приймають правильні робочі процеси, виконуючи реальні сценарії у віртуальній лабораторії, яка ...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — це цифрова коучингова платформа, розроблена для професіоналів у сфері послуг, таких як тренери, консультанти, терапевти та тренери. З Simply.Coach ви можете: 1. Оцифрувати свої операції Заощадити до 30% часу, витраченого на адміністративну роботу! 2. Покращуйте клієнтський досвід: зав...
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте підписки на свій досвід за допомогою ШІ. Розширте свою здатність надавати поради за допомогою спеціального штучного інтелекту, який базується на вашій унікальній базі знань.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема пі...
Lightcast
lightcast.io
Lightcast створює провідну глобальну платформу Talent Intelligence Platform, допомагаючи роботодавцям випереджати тенденції у сфері робочої сили, щоб гарантувати, що вони можуть наймати та утримувати потрібних людей. Ми надаємо статистику, яка інформує весь шлях кандидата та співробітника – від затр...
Augmentir
augmentir.com
Розумна оцифровка сприяє досконалості роботи Рішення для підключених працівників Augmentir є визнаним лідером у технологіях передових операцій. Працівники підключаються швидше, скорочують час для підвищення продуктивності, дозволяють цілеспрямовану перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, підт...
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які ...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — це ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАСТАВНИЦТВА для створення та керування ЕФЕКТИВНИМИ програмами наставництва. Mentornity — це настроюване рішення, готове для наставництва ПРАЦІВНИКІВ, наставництва СПІЛЬНОТИ, зворотного наставництва, наставництва мережі випускників і наставництва ПІДПРИЄМЦІ...
Bravely
workbravely.com
Bravely — це навчальне рішення наступного покоління, яке централізує групові тренінги, індивідуальні коучинги на вимогу та цифрове мікронавчання на одній платформі, яка надає співробітникам навички, необхідні їм для індивідуальної трансформації та процвітання на роботі. Доступ до мережі перевірених ...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vo...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete об’єднує три десятиліття наставницького досвіду. Крім того, платформа пропонує універсальність у створенні програм наставництва, які відповідають потребам організацій. Він пропонує точне зіставлення, яке автоматично створює до 90% сумісних збігів, щоб стосунки тривали довго. Крім ...
Twiser
twiser.com
Twiser — це універсальний набір інструментів керування талантами, розроблений для компаній будь-якого розміру та галузей. Платформа включає широкий спектр продуктів, зокрема: • Встановлення цілей за допомогою OKR • Помічник OKR на основі штучного інтелекту • Управління компетенціями • Моніторинг та ...
Mentessa
mentessa.com
Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це п...
Visual Workforce
visualworkforce.com
Погляньте на свою робочу силу в абсолютно новому світлі. Візуалізація на основі даних допоможе вам зв’язати потрібних людей із потрібними можливостями для досягнення кращих результатів для вашого бізнесу.
agyleOS
agyleos.com
agyleOS — це платформа для людей і культури для організацій, що базуються на навичках. Ми пропонуємо всі інструменти, необхідні для побудови та візуалізації організаційної культури, орієнтованої на співпрацю та людей. Перевизначте роботу! Розкрийте весь потенціал вашої організації за допомогою наши...
MuchSkills
muchskills.com
MuchSkills — це інструмент візуалізації навичок і сильних сторін, який допомагає окремим особам і командам по-новому поглянути на свої навички, щоб підвищити продуктивність, залученість і задоволення від роботи шляхом підбору потрібної людини для потрібного проекту. В основі MuchSkills лежить віра в...
Napta
napta.io
Napta — це SaaS-рішення, створене для виконання більшої кількості проектів, підвищуючи прихильність працівників. Napta визначає найкращий персонал для кожного проекту (на основі наявності, навичок, географічного розташування ...) і застаріває ваш Excel для кадрів! Napta покращує вашу операційну ефек...
Skills Base
skills-base.com
Skills Base — це всесвітньо надійна платформа управління навичками, яка допомагає командам і організаціям розуміти, вимірювати, оцінювати, візуалізувати та діяти на основі даних про навички значущим та інтуїтивно зрозумілим способом. Він був розроблений для компаній і команд будь-якого розміру, нада...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку л...