TLNT

TLNT

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Вебсайт: tlnt.com

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Запущений у 2010 році, TLNT обслуговує новини, аналітику та думки про бізнес HR для керівників і професіоналів з управління персоналом і талантами. Розглянуті теми включають аналіз та розуміння талантів і управління персоналом, навчання та розвиток, пільги, винагороди, право/етику та програмне забезпечення та технології для управління персоналом.

Вебсайт: tlnt.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TLNT». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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