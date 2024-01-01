Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TLNT» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запущений у 2010 році, TLNT обслуговує новини, аналітику та думки про бізнес HR для керівників і професіоналів з управління персоналом і талантами. Розглянуті теми включають аналіз та розуміння талантів і управління персоналом, навчання та розвиток, пільги, винагороди, право/етику та програмне забезпечення та технології для управління персоналом.

Вебсайт: tlnt.com

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