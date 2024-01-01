Альтернативи - TLinky
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR Code є найшвидшим і найзручнішим веб-додатком.
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
QR.io
qr.io
Створюйте повністю персоналізовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежуйте, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату.
Beacons
beacons.ai
Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — це оригінальний засіб скорочення URL-адрес, який скорочує ваші громіздкі посилання до більш керованих і зручних URL-адрес.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Отримайте максимум від своїх посилань на Instagram і TikTok. Створюйте короткі посилання, унікальні сторінки OneLinkBio та отримуйте належну статистику відвідувачів.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
Pixel
pxl.to
Pixel допомагає компаніям сяяти, перетворюючи їхні посилання на потужні маркетингові інструменти.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор унікальних та художніх QR-кодів Перетворіть свої QR-коди на шедевр ШІ Перетворіть свій бренд-маркетинг
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly з відкритим кодом. Dub — це програма для скорочення посилань із відкритим вихідним кодом із вбудованою аналітикою та безкоштовними доменами.
Barcode.so
barcode.so
Звичайні QRCodes нудні. Чудові QRC-коди, створені штучним інтелектом, які спонукають вашу аудиторію охоче сканувати їх. 25+ стилів на вибір або просто використовуйте свій власний стиль
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny допомагає створювати, відстежувати та аналізувати кожну взаємодію з вашими фірмовими короткими посиланнями. Дрібні особливості: * Скорочення посилань * Фірмовий домен * Спеціальне коротке посилання * Аналітика в реальному часі * Варіація посилання * Географічний зв'язок * Перенацілення Pixel *...
Onelink.to
onelink.to
Спростіть завантаження додатків за допомогою onelink.to all stores
cutt.ly
cutt.ly
Відчуйте повний контроль над своїми короткими посиланнями Повна платформа URL Shortener, керування посиланнями, аналіз посилань, глибокі посилання, генератор QR-кодів і посилання в біографії. Скорочуйте, брендуйте, керуйте, відстежуйте та діліться своїми посиланнями без зусиль.
GoLinks
golinks.io
Інтуїтивно зрозумілий, безпечний, перейдіть за посиланнями, якими спільно користуються команди. GoLinks® підвищує продуктивність, допомагаючи командам швидко знаходити інформацію та обмінюватися нею за допомогою коротких посилань, які запам’ятовуються під назвою go/links.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — це дружня платформа соціального маркетингу, яка дає вам змогу охоплювати та продавати важливих людей.
Linkfire
linkfire.com
Розумні посилання для музичного маркетингу. Від вашого першого синглу до першого світового туру Linkfire спрощує просування вашого виконавця на кожному кроці. Довіряють великі лейбли та понад 50 тисяч виконавців.
Incises
incises.com
Інструмент All in One Link - Incises.com. Інструмент преміум-посилання для додавання заклику до дії на будь-якій сторінці, посилання на біографію, націлювання на кілька пристроїв/географічне націлювання на одне посилання та скорочення Url.
Upslash
upslash.io
Допоможіть командам швидко знаходити інформацію та обмінюватися нею за допомогою коротких посилань, які легко запам’ятати, які називаються переходами.
QRStuff
qrstuff.com
Безкоштовний генератор QR-кодів і онлайн-створювач QR-кодів. Реєстрація не потрібна. Створюйте необмежену кількість необмежених безкоштовних QR-кодів для URL-адреси веб-сайту у форматі PDF, зображення, відстеження відвідуваності, відео YouTube, місцезнаходження на Картах Google, facebook, контактної...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — це найдосконаліший у світі онлайн-генератор QR-кодів, визнаний найінноваційнішим продуктом на ProductHunt. Їй довіряють понад 850 000 брендів у 147 країнах. Серед них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels та інші. Компанія...
Tapper
tapper.ai
Tapper надає сучасним командам маркетингу розумне посилання для кожної кампанії. Посилання на бренди, перенаправлення, перенацілювання, глибокі посилання, аудиторії для тестування A/B і точне вимірювання ефективності ваших кампаній на різних платформах і каналах.
Autonix
autonix.io
QR-коди всюди, і з Autonix вони надзвичайно цінні. Autonix — це надійне рішення для відстеження QR-коду, призначене для великих і малих організацій, орієнтоване на агентства, ринки, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, державні органи тощо.
T.LY
t.ly
T.LY — це служба найкоротших посилань у світі для відстеження, брендування та обміну короткими URL-адресами.
Linkr
linkr.com
Універсальна платформа монетизації для творців і брендів! Ви можете створити своє посилання в біографії, збільшити кількість підписників, монетизувати творчість і процвітати з Linkr.com.
QRfy
qrfy.com
Створюйте власні QR-коди та розвивайте свій бізнес чи ідею. Легко створюйте, керуйте своїми QR-кодами та відстежуйте їх статистично.
RetargetKit
retargetkit.com
Відстежуйте свої кліки та коефіцієнти конверсії, збирайте потенційних клієнтів, створюючи веб-сторінки для своїх партнерських продуктів на платформі «все в одному» за кілька кліків.
Leaf.page
leaf.page
Одна сторінка вашого професійного життя
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — це простий у використанні інструмент для створення класної сторінки для всіх соціальних мереж і месенджерів. Великий набір шаблонів і функція налаштування допомагають створювати неймовірні сторінки для вашого бізнесу. Особливості: - Створення кількох сторінок в одному проекті - Підтримка...
Social Unicorn
social-unicorn.com
Щоб розвиватися, вашому бренду потрібна видимість. Незважаючи на те, що соціальні канали чудові для поширення інформації, підтримка LinkedIn і Twitter займає багато часу та потребує постійного натхнення. З Social Unicorn все автоматично! Ви подаєте в машину все, що маєте сказати (списки дописів у б...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks – це програмне забезпечення для оптимізації пошукових систем, яке допомагає здійснювати оптимізацію пошукових систем поза сторінками. Ми допомагаємо спростити створення посилань і заощадити час для створення посилань. Ми робимо це шляхом: 1. Створення спільноти перевірених маркетологів Sa...
geno.link
geno.link
Geno.link — це програмне забезпечення для всіх цифрових творців, тренерів, маркетологів, підприємців і всіх, хто хоче ділитися, продавати та показувати більше онлайн, навіть БЕЗ дорогого та складного веб-сайту.
Amplify
amplify.link
Amplify.link надає інструменти та знання, щоб допомогти артистам і творцям ефективніше продавати себе, охоплювати більше шанувальників і монетизувати свою аудиторію. Пропонуючи настроювані сторінки з інтелектуальними посиланнями для музичного маркетингу, потужну аналітику та розуміння, а також персп...
1LINK.IO
1link.io
Покращте взаємодію з користувачем і автоматично оптимізуйте присутність своєї програми в Інтернеті. Виявлення пристрою, цільова сторінка та аналітика включені.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks — це найкращий інструмент для створення розумних музичних посилань для маркетингу, попереднього збереження кампаній, сторінок виконавців тощо. Миттєво виведіть свої музичні маркетингові кампанії на новий рівень. Використовуйте Soundplate Clicks, щоб легко створювати інтелектуальні ...
Veshort
veshort.com
Veshort — це програма для скорочення URL-адрес, створена за допомогою потужних маркетингових інструментів, які допоможуть вам ефективніше охоплювати клієнтів. З нашою універсальною платформою ви матимете все необхідне, щоб розпочати свою маркетингову кампанію.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — це посилання в bio maker для створення розумних сторінок з біопосиланнями. Створюйте розумні сторінки біографії для своїх посилань у соціальних мережах. Tapbiolink допоможе вам створити посилання на сторінках біографії, щоб об’єднати всі ваші важливі посилання та інше в одному місці. Ta...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — це простий у використанні і відстежуваний генератор QR-кодів, який надає розширені функції налаштування. За допомогою цього інструменту створити повністю персоналізований QR-код так само просто, як відсканувати код. QR Code Dynamic пропонує можливість обмінюватися інформацією виклю...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — це безкоштовний генератор QR-кодів, який дозволяє створювати та налаштовувати QR-коди для різних цілей. Ось чим ми виділяємося: • Безкоштовно та з можливістю налаштування: генеруйте QR-коди для веб-сайтів, тексту, vCards, електронних листів тощо. Персоналізуйте їх за допомогою широкого вибор...
L2QR
l2qr.com
L2QR долає розрив між офлайн- та онлайн-досвідами. Скануючи QR-коди, цільова аудиторія клієнтів може безперешкодно отримувати доступ до цифрового контенту, веб-сайтів, профілів у соціальних мережах, інформації про продукти, рекламних акцій або будь-яких інших онлайн-ресурсів. Ця інтеграція допомагає...
Keyri
keyri.com
Keyri є провідною компанією з автентифікації, яка надає клієнтам просту та безпечну форму MFA без пароля. Наша платформа перетворює кожен вхід в одноетапний процес на основі біометрії, який забезпечує безперебійну взаємодію з користувачем, одночасно зміцнюючи безпеку облікового запису. Користувачі п...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — це ваша платформа для створення та керування цифровими QR-кодами GS1 у масштабі. Розмістіть свої продукти в Інтернеті за допомогою лише GTIN, спростіть дотримання вимог Smart Pages і краще залучайте покупців до та після покупки.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin — найпростіший інструмент для дистанційних продажів. Це багатоканальний контакт-центр із зовнішнім віджетом для швидкого ввімкнення всіх каналів зв’язку для вашого сайту чи бізнесу.
QR Code KIT
qrcodekit.com
Раніше відомий як uQR.me, QR Code KIT є найдавнішим генератором динамічного QR-коду та комплексним рішенням для всіх потреб QR.
Digiphy
digiphy.it
Digiphy переосмислює контекстний маркетинг. Поєднуючи бренди безпосередньо з клієнтами, Digiphy створює та надає динамічний цифровий досвід у контекстуально відповідні моменти з будь-якого фізичного продукту та точки контакту з клієнтом. Наше гнучке рішення для самообслуговування покращує розповідь ...
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа революційно змінює ваш зв’язок із аудиторією, пропонуючи власну генерацію QR-коду та захоплюючі сторінки з біопосиланнями. Пориньте у світ розуміння за допомогою нашої обширної аналітики, створеної для покращення ваших маркетингових стратегій. Відчуйте радість безперебійної взаємодії ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створюв...
AIQrArt
aiqrart.co
Відкрийте для себе трансформаційний світ AIQrArt, де мистецтво органічно поєднується з технологіями. Підвищте присутність свого бренду за допомогою приголомшливого QR-зображення, створеного штучним інтелектом, щоб його не просто побачили, а й запам’ятали. AIQrArt дозволяє створювати унікальні та інт...
GoCodes
gocodes.com
Більше жодних інструментів! Відстежуйте своє обладнання за допомогою нашого простого у використанні рішення, яке включає міцні етикетки, хмарне програмне забезпечення, програми для сканування та GPS-відстеження. Розроблене спеціально для галузевих клієнтів, наше комплексне рішення означає, що ви мож...
QRPlus
qrplus.com.br
З QRPlus у вас немає обмежень. Усі згенеровані тут QR-коди працюватимуть вічно, не мають терміну дії та не мають обмежень на читання, як інші генератори в Інтернеті. Згенеровані QR-коди є статичними, тому ви завжди матимете однаковий результат читання. Будьте певні! Усі створені тут QR-коди на 100% ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точн...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER — це програмне забезпечення онлайн-меню без коду. Його рішення для меню QR-коду розроблено для покращення повсякденної роботи вашого бізнесу. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, — це відсканувати QR-код, оформити замовлення та оплатити за допомогою мобільного пристрою. Створіть онлайн-...
Scanova
scanova.io
Scanova — це провідний онлайн-інструмент SaaS, який допомагає компаніям створювати, проектувати, керувати та відстежувати QR-коди для рекламних і операційних випадків використання. Маркетологи та компанії різних галузей і розмірів компаній використовують Scanova для проведення наскрізних високоефект...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодів №1 для бізнесу та маркетингу. Створюйте та керуйте QR-кодами з логотипом, розширеною аналітикою, масовим завантаженням, API та формами для веб-сайтів, соціальних мереж, програм, цифрових візитних карток, форм, URL-адрес, vCard, Facebook, Instagram, YouTube тощо. Доступно в Інтерне...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 глобальним брендам об’єднати свої ініціативи щодо QR-коду в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо клієнтів у...