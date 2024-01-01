TLDR Це безкоштовний онлайн-інструмент підсумовування тексту, який використовує найсучасніший штучний інтелект для автоматичного ущільнення довгих статей, документів, есе чи робіт у ключові абзаци резюме. Інструмент може використовувати кожен, хто перевантажений інформацією, як-от студенти, які готуються до іспитів, автори, які хочуть швидко підсумувати свої статті, викладачі, яким потрібно підсумувати довгий документ або розділ для своїх студентів, або журналісти, яким потрібно підсумувати довгу статтю для своєї газети чи журналу. TLDR Це усуває рекламу, спливаючі вікна, графіку та інші відволікаючі елементи в Інтернеті, щоб забезпечити вам чисте та зосереджене читання, а також вибираючи найбільш релевантні моменти з тексту та відфільтровуючи слабкі аргументи, безпідставні спекуляції, кричущі фрази та марнування уваги. Крім того, інструмент автоматично витягує інформацію про автора та дату, пов’язані зображення, заголовок і час читання зі статей новин і публікацій у блогах. Він також інтегрований із розширеннями браузера, тому статті можна підсумовувати одним клацанням миші.

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