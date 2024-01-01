Timesheets.com — це зручне та доступне рішення для відстеження робочого часу співробітників для компаній, які хочуть заощадити на оплаті праці або збільшити виставлення рахунків. Співробітники можуть відстежувати свій час за допомогою нашого мобільного сайту або адміністратори можуть обмежити час роботи співробітників лише в певних офісах. Наша система, сумісна з DCAA, має повний контрольний журнал і архітектуру дозволів, що забезпечує безпеку та підзвітність. Звіти можна експортувати в ряд програмних платформ для нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку, включаючи QuickBooks.

Вебсайт: timesheets.com

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