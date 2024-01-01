Timesheets.com

Timesheets.com

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Вебсайт: timesheets.com

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Timesheets.com — це зручне та доступне рішення для відстеження робочого часу співробітників для компаній, які хочуть заощадити на оплаті праці або збільшити виставлення рахунків. Співробітники можуть відстежувати свій час за допомогою нашого мобільного сайту або адміністратори можуть обмежити час роботи співробітників лише в певних офісах. Наша система, сумісна з DCAA, має повний контрольний журнал і архітектуру дозволів, що забезпечує безпеку та підзвітність. Звіти можна експортувати в ряд програмних платформ для нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку, включаючи QuickBooks.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: timesheets.com

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Альтернативи

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Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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Qonto

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MisKuentas

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