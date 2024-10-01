Альтернативи - TimeCamp

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить потужний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Створений для побудови щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, поки ви піклуєтесь про своїх працівників. Від найму, управління на борту та відвідуваності до відстеження часу та оцінок, ми все це охоплювали.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Clockify

Clockify

clockify.me

Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного ...

Keka

Keka

keka.com

Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...

Toggl Track

Toggl Track

toggl.com

Toggl Track (раніше Toggl) — це додаток для відстеження часу, яким керує Toggl OÜ зі штаб-квартирою в Таллінні, Естонія, який пропонує онлайн-послуги відстеження часу та звітності через свій веб-сайт, а також програми для мобільних пристроїв і комп’ютерів. Toggl Track відстежує часові блоки, які д...

Paycom

Paycom

paycom.com

Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.

Jibble

Jibble

jibble.io

Просте керування робочим часом і відвідуваністю для команд. Співробітники можуть відстежувати час (або, як ми кажемо, перемикати) і виходити зі свого веб-браузера, мобільного телефону або спеціального годинника за допомогою iPad або планшета Android. У Slack і Microsoft Teams є навіть розумний бот. ...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...

Harvest

Harvest

getharvest.com

Harvest дозволяє легко відстежувати час, отримувати інформацію з минулих проектів і отримувати гроші за свою роботу. Спеціальні програми та інтеграція з такими популярними інструментами, як Asana та Slack, дозволяють Harvest вписатися в робочий процес вашої команди. Широкий вибір візуальних звітів з...

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітникі...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...

Deputy

Deputy

deputy.com

Deputy — це найкращий менеджер з персоналу, який пропонує вам найкращі технології в рішеннях на основі веб-сайтів і мобільних додатків. Спрощення планування, табелів, завдань, спілкування співробітників і адміністративних завдань. Завдяки чудовим додаткам та інтеграції нарахування заробітної плати о...

When I Work

When I Work

wheniwork.com

«Коли я працюю» — це простий спосіб для компаній складати графік, відстежувати час і відвідуваність, а також спілкуватися зі своїми погодинними працівниками. Покладіть розклад і годинник у кишеню кожного працівника за допомогою безкоштовних програм для iOS та Android. Відстежуйте відпустку, доступні...

Personio

Personio

personio.de

Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...

Legion

Legion

legion.co

Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забе...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...

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