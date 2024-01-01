Tigris

Tigris

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: tigrisdata.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tigris» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Глобально розподілене S3-сумісне сховище об’єктів. Tigris — це глобально розповсюджена S3-сумісна служба зберігання об’єктів, яка забезпечує низьку затримку в будь-якій точці світу, дозволяючи розробникам зберігати та отримувати доступ до будь-якої кількості даних для широкого спектру випадків використання.

Вебсайт: tigrisdata.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tigris». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cloudflare R2

Cloudflare R2

cloudflare.com

Storj

Storj

storj.io

MinIO

MinIO

min.io

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

ScyllaDB

ScyllaDB

scylladb.com

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Vivas.AI

Vivas.AI

vivas.ai

WarpStream

WarpStream

warpstream.com

IEX Cloud

IEX Cloud

iexcloud.io

pCloud

pCloud

pcloud.com

ThunderDrive

ThunderDrive

thunderdrive.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності