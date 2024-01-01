Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tigris» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Глобально розподілене S3-сумісне сховище об’єктів. Tigris — це глобально розповсюджена S3-сумісна служба зберігання об’єктів, яка забезпечує низьку затримку в будь-якій точці світу, дозволяючи розробникам зберігати та отримувати доступ до будь-якої кількості даних для широкого спектру випадків використання.

Вебсайт: tigrisdata.com

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