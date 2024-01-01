Tickerplant Limited є одним із провідних глобальних постачальників контенту в індустрії фінансових інформаційних послуг, який інтегрує та розповсюджує канали даних, новини та інформацію з наднизькою затримкою. Ринкові дані та інформація в реальному часі поширюються в зручному та гнучкому форматі на власній сучасній платформі Tickerplant, а також на веб-сайтах третіх сторін, включаючи мобільні телефони, за конкурентними цінами. Прийняття компанією Tickerplant стандартів відкритих технологій дозволяє інтегрувати вміст із багатими функціями та аналітичними інструментами, покращуючи взаємодію з клієнтами завдяки налаштованій доставці та відображенню даних та інструментів. Надійна система керування даними та спеціалізовані групи фахівців з інформації та технологій забезпечують найвищі стандарти безпеки, повноти, якості та автентифікації даних. БАЧЕННЯ Бути найкращою організацією для фінансових ринків, надаючи фінансову інформацію, новини та аналітику, водночас забезпечуючи вищу цінність для всіх зацікавлених сторін. МІСІЯ Розширення можливостей фінансових ринків шляхом надання високого рівня надійної персоналізованої інформації в режимі реального часу та надання УНІКАЛЬНОГО клієнтського досвіду шляхом надання безперебійних послуг на різних ринках. ПРОДУКЦІЯ: * MarketView Terminal: інтегрована платформа ринкових даних, новин і аналітики, яка пропонує потокові ринкові дані з основних індійських і глобальних бірж, а також позабіржових ринків. * MarketView Pro (TM): комплексний інформаційний набір, який допомагає аналізувати критичні бізнес-дані, надаючи велику кількість інформації, яка охоплює всю суть з опублікованих джерел інформації та перетворює різноманітну інформацію в упорядковану та оцифровану бібліотеку. * MarketView Mobile: зручна програма для мобільних телефонів, що забезпечує потокову передачу ринкових даних у реальному часі з індійських і глобальних бірж, а також позабіржових ринків. * Канал даних (TM): комплексне рішення для каналу даних, яке надає дані з різних джерел із надзвичайною точністю, надійністю та високою продуктивністю.

Вебсайт: tickermarket.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ticker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.