Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ticker» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ticker is a global television network built to empower our next generation of leaders with meaningful content on technology, money and venture. Ticker focuses on news, money, tech, and leaders, with stories that resonate with today’s audience.

Вебсайт: tickernews.co

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