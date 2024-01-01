ThriveDesk

ThriveDesk

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: thrivedesk.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ThriveDesk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів для людей, які небайдужі, від людей, які небайдужі. За допомогою ThriveDesk легко керуйте всіма вашими запитами на підтримку клієнтів в одному місці, щоб ви могли зосередитися на розвитку бізнесу.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення служби підтримки
Програмне забезпечення для живого чату
Програмне забезпечення для спільної папки "Вхідні".

Вебсайт: thrivedesk.com

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Zendesk

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Freshdesk

Freshdesk

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zoho.com

Podium

Podium

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Spike

Spike

spikenow.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

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