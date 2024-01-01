Альтернативи - ThriveCart
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Big Cartel
bigcartel.com
Створіть унікальний інтернет-магазин, продавайте свої роботи та ведіть творчий бізнес. Ідеально підходить для дизайнерів одягу, груп, виробників ювелірних виробів, ремісників та інших художників.
OpenCart
opencart.com
Система безкоштовного кошика для покупок. OpenCart — це рішення для онлайн-комерції з відкритим вихідним кодом на основі PHP.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Shift4Shop
shift4shop.com
Що таке програмне забезпечення електронної комерції? І як вибрати правильне програмне забезпечення для електронної комерції, щоб побудувати свій онлайн-бізнес і запустити успішний веб-сайт
PrestaShop
prestashop.com
Запустіть свій веб-сайт електронної комерції, налаштуйте свій інтернет-магазин і почніть продавати свої товари за допомогою платформи електронної комерції PrestaShop.
SamCart
samcart.com
Простий спосіб почати продавати онлайн. Незалежно від того, продаєте ви цифрові продукти чи онлайн-послуги, SamCart — це найпростіший спосіб почати приймати замовлення.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Storenvy
storenvy.com
Купуйте безпосередньо в найкрутіших малих компаній світу.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
ShopFactory
shopfactory.com
Створіть веб-сайт електронної комерції та інтернет-магазин на власному комп’ютері. Керуйте платежами, замовленнями, клієнтами, доставкою та маркетингом у хмарі. Надзвичайно потужний. Супер простий у використанні.
Olist
olist.com
Створено для тих, хто шукає найкращі технології, інструменти та інтеграцію в онлайн-продажах. Прискорюйте свій бізнес, розвивайте електронну комерцію.
Tradift
tradift.com
Tradift — це технологічна компанія, яка надає рішення електронної комерції для цілеспрямованих компаній. Tradift дозволяє компаніям легко приймати платежі, відправляти продукти та керувати продажами на одній платформі.
Checkout Page
checkoutpage.co
За допомогою сторінки Checkout ви миттєво будете готові приймати платежі на своєму веб-сайті. З чудовим досвідом оформлення замовлення, який працює на будь-якому пристрої та для будь-якого клієнта. Продавайте будь-що: від фізичних товарів до квитків на заходи та від програмного забезпечення до цифро...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy — це універсальна платформа електронної комерції, яка дозволяє будь-кому легко розпочати онлайн-бізнес. Створено з усіма додатками, необхідними для створення високооптимізованого магазину, прямо з коробки. Cartzy довіряють 1000 маркетологів і продавців електронної комерції в країнах по всьому...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart — це рішення для кошика для покупок, яке можна легко налаштувати, яке пропонує повне веб-адміністрування та може бути інтегроване на будь-який веб-сайт за допомогою простого посилання.
Airsquare
airsquare.com
Продавайте продукти, квитки та членство в Інтернеті та в магазині за допомогою нашого повнофункціонального програмного забезпечення для торгівлі в будь-якій точці світу.
Shoprocket
shoprocket.io
Створіть обліковий запис у Shoprocket і почніть продавати будь-де за 5 хвилин. Просто скопіюйте та вставте наш код на свій веб-сайт чи блог або підключіть свої облікові записи в соціальних мережах і ринки. Це також найшвидший кошик для покупок у світі.
Storbie
storbie.com
Storbie — це платформа електронної комерції для незалежних роздрібних торговців. Ми існуємо, щоб допомогти малому бізнесу досягти успіху в Інтернеті, і ми спеціалізуємося на галузевих веб-рішеннях для аптек і ветеринарних клінік. Платформа Storbie проста у використанні, не потребує знання програмува...
Cococart
cococart.co
Найпростіший спосіб вести свій бізнес. Керуйте своїми замовленнями, платежами, маркетингом тощо — в одному місці. Cococart — це найпростіший спосіб для будь-кого продати що-небудь онлайн. Продавці можуть створити магазин без коду, дизайну та завантаження програм. 200 мільйонів компаній у всьому св...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — це ЄДИНА продуктивна платформа електронної комерції, яка була створена внаслідок надзвичайної конверсії. Коли востаннє ваші продажі в магазині конвертувалися на 4%, 6%, 8%, 10% або більше? Checkout Champ підвищує ваші коефіцієнти конверсії та середню вартість вашого замовлення завдя...
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо на вашому веб-сайті.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
Shopaccino
shopaccino.com
Зручна програмна платформа для електронної комерції з мобільним додатком. Продавці можуть створити свій веб-сайт і продавати продукти клієнтам B2C і B2B (обидва). API інтегровано з усіма основними платіжними шлюзами та транспортними компаніями. Наявність маркетингових інструментів, як-от: автоматичн...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє продавцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів ...