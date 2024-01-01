Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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THISDAY LIVE охоплює низку питань: від останніх новин до політики, бізнесу, ринків, мистецтва, спорту та спільноти до перехресть людей і суспільства. Це найавторитетніше ЗМІ Нігерії, доступне на всіх платформах для політичної, ділової, професійної та дипломатичної еліти та широких середніх класів, одночасно слугуючи місцем зустрічі нових ідей, культури та технологій для прагнень і міленіалів.

Вебсайт: thisdaylive.com

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