Альтернативи - Thirdlane
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за передплатою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micr...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (раніше відомий як Hangouts Meet) — це сервіс відеозв’язку, розроблений Google. Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший — Google Chat. Google планувала припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року.
Skype
skype.com
Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передават...
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимізуйте спілкування в команді, щоб просувати роботу вперед. Zoho Cliq спрощує спілкування вашої команди за допомогою організованих розмов, інформації, яку легко знайти, і підключення до інструментів, які вам подобаються.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.
Whereby
whereby.com
Прості відеозустрічі без входу та завантажень. Відеоконференції з показом екрана, записом і багато іншого.
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Element
element.io
Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Zoho Meeting
zoho.com
Програмне забезпечення для веб-конференцій для онлайн-зустрічей і вебінарів. Zoho Meeting — це безпечна платформа для онлайн-конференцій і вебінарів. У міру того, як у світі розвивається віддалена робота, безпека та конфіденційність онлайн-додатків, особливо програмного забезпечення для веб-конфере...
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Gather
gather.town
Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com забезпечує HD-аудіоконференції, спільний доступ до екрана та відеоконференції з до 1000 учасників. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime дозволяє користувачам зустрічатися та спілкуватися в Інтернеті, а Amazon Chime SDK дозволяє розробникам додавати аудіо та відео співпрацю до своїх програм.
Krisp
krisp.ai
Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
crowdcast
crowdcast.io
Де збирається світ — охоплюйте, залучайте та розвивайте свою спільноту за допомогою онлайн-подій.
Resemble.ai
resemble.ai
Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!
Ring4
ring4.com
Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.
JioMeet
jio.com
Додаток для відеоконференцій – JioMeet – це найкращий і безкоштовний додаток для командної співпраці та відеодзвінків, який пропонує такі функції, як підтримка WebRTC тощо. Завантажити зараз!