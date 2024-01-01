Альтернативи - ThirdChannel
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Footmarks
footmarks.com
Footmarks допомагає найбільшим у світі брендам CPG отримати безпрецедентну видимість у своїх роздрібних продажах і рівнях відповідності. Від об’єктів і складів до роздрібної торгівлі Footmarks надає дієві дані для підвищення рівня виконання, збільшення продажів і зменшення відходів.
VisitBasis
visitbasis.com
Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та опит...
Bindy
bindy.com
Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye надає споживчим брендам комплексне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій відділ продажів нашою п...
Progress Retail
progressretail.com
Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах нав...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o надає практичну інформацію про роздрібну торгівлю на ОДНІЙ програмній платформі, яку бренди можуть використовувати для розвитку свого бізнесу електронної комерції
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — це повна платформа аналітики даних для роздрібних торговців, яка має надавати можливість роздрібним торговцям отримувати цінність своїх даних. Ми обробляємо та зберігаємо дані про продажі, робочу силу та клієнтів, використовуючи сучасні технології сховищ даних. Наші інформаційні панел...
Skupos
skupos.com
Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — це вежа контролю попиту та запасів, спеціально створена, щоб допомогти брендам споживчих товарів продавати більше товарів, економити час і вирішувати складні проблеми ланцюга поставок. Alloy.ai побудовано на платформі даних, що працює на базі понад 850 попередньо створених конекторів, які...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics надає вам єдине джерело даних про продажі, щоб ви могли швидше приймати кращі рішення для свого бізнесу. Прогнозуйте, плануйте та виконуйте з точністю, щоб збільшити продажі, оптимізувати запаси та розвинути стратегічні відносини з покупцями. Завдяки SPS Analytics ви отримуєте...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights забезпечує виробникам і роздрібним торговцям бачення багатоканальної поведінки споживачів, включаючи перемикання брендів і каналів, проникнення домогосподарств і профілі покупців на зручній платформі. Numerator Insights пропонує понад 35 гнучких звітів, щоб надавати швидші та дета...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про тов...
Crisp
gocrisp.com
Crisp об’єднує й аналізує дані про роздрібну торгівлю в усьому ланцюжку постачання, надаючи брендам CPG практичну інформацію в режимі реального часу, щоб підтримувати запаси на полицях, зменшувати відходи та стрімко підвищити прибутковість. Платформа відкритих даних Crisp з’єднує постачальників із д...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Daasity
daasity.com
Daasity дозволяє багатоканальним споживчим брендам керувати даними. Платформа Daasity, створена аналітиками та інженерами, підтримує різноманітну архітектуру даних, аналітику та потреби у звітності споживчих брендів, які продають через eCommerce, Amazon, роздрібну та оптову торгівлю. Використовуючи ...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлени...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...