Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Therify» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Новий стандарт благополуччя співробітників. Therify підбирає співробітників із ліцензованими мережевими терапевтами, щоб зменшити вартість лікування та зробити психічне благополуччя більш доступним.

Вебсайт: therify.co

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