The War Horse

The War Horse

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Вебсайт: thewarhorse.org

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The War Horse – це некомерційна редакція, яка отримала нагороди та найнадійніше джерело куленепробивних репортажів про вплив військової служби на людину. Наша команда тримає владу під звіт, зміцнює нашу демократію та покращує розуміння справжньої вартості військової служби.

Вебсайт: thewarhorse.org

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