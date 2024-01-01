The Spoon

The Spoon

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Вебсайт: thespoon.tech

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The Spoon надає щоденний аналіз і звіти про революцію харчових технологій. Ми розмовляємо з новаторами, руйнівниками та творцями, які допомагають заново винайти їжу, кулінарію та кухню, і представляємо ці розмови вам у формі інтерв’ю, глибокого аналізу, подкастів і відео. The Spoon є дочірнім сайтом Smart Kitchen Summit, провідного виконавчого саміту, який об’єднує керівників харчової, побутової, роздрібної торгівлі та кухні, щоб разом побудувати майбутнє.

Вебсайт: thespoon.tech

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