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The Shovel – це австралійський веб-сайт сатиричних комедійних новин – трохи схожий на Daily Mail, лише з довшими словами.

Вебсайт: theshovel.com.au

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