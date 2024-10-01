Альтернативи - The Receptionist
Verkada
verkada.com
Verkada — найбільша у світі компанія, що займається платформою фізичної безпеки B2B. Лише Verkada пропонує шість лінійок продуктів — камери відеоспостереження, контроль доступу, датчики навколишнього середовища, сигналізації, робочі місця та домофони — інтегровані в єдину хмарну програмну платформу....
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці,...
Autonix
autonix.io
Autonix — це інтерфейс генератора динамічного QR-коду з можливістю відстеження з серверною частиною рішення для керування відвідувачами. Ми дозволяємо компаніям збирати та переглядати дані про відвідування за допомогою потужної інформаційної панелі, яка звітує про важливі KPI. Наші параметри реєстра...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покра...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi — це провідна в галузі система фізичної безпеки для сучасних об’єктів. Озброєння членів вашої команди системою доступу без ключа дає більше, ніж усунення ключів — це створює яскраву офісну культуру. Наша проста веб-панель і проста у використанні програма заощаджують час адмініст...
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забе...
Securly
securly.com
Справжня хмара. Всі пристрої. Забезпечте безпеку своїх учнів на всіх пристроях за допомогою фірмового хмарного веб-фільтра Securly. Отримуйте повну видимість активності в Інтернеті, завантажуйте або надсилайте звіти електронною поштою та отримуйте сповіщення про позначений вміст за допомогою найдоск...
deskbird
deskbird.com
deskbird – це програма для керування робочим місцем, яка ставить співробітників на перше місце. Платформа забезпечує плавну та зручну роботу, дозволяючи користувачам легко перевіряти зайнятість офісу та відповідно коригувати свій графік. Лише за 2 кліки ви можете забронювати робочий стіл у мобільном...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — це глобальний постачальник програмного забезпечення з восьмирічним досвідом, який допомагає тисячам компаній спростити гнучке та гібридне управління робочим місцем. Ми допомагаємо компаніям перейти від традиційних офісних середовищ до гібридних із простим у налаштуванні та використовуємо...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — це платформа для черги та бронювання, розроблена для завантажених місць надання послуг, яка гарантує, що відвідувачі прибувають у потрібне місце, у потрібний час і повністю готові до обслуговування. Наші основні варіанти використання включають: - Керування чергою: замініть фізичні склади ...
Teamgo
teamgo.co
Ми використовуємо Teamgo вже 15 місяців і виявили його безцінну допомогу в управлінні відвідувачами». – С. Морріс – Landmark Teamgo змінить ваше уявлення про керування відвідувачами. Вразіть гостей простим у користуванні сенсорним екраном. у рішенні, яке виглядає професійним, простим у налаштуванні ...
Nibol
nibol.com
Nibol — це проста у використанні програма, яка поєднує систему управління офісом із робочими місцями, які можна бронювати. Це дає працівникам свободу працювати будь-де, будь то офіс компанії, їхній дім чи коворкінг.
Eden Workplace
eden.io
Eden — це всеосяжна платформа SaaS, створена для того, щоб допомогти робочим місцям, персоналу та ІТ-командам творити чудеса. Eden пропонує зручні інструменти для роботи на робочому місці, розроблені з урахуванням досвіду співробітників і нового світу роботи. Набір продуктів включає бронювання за ст...
Zynq
zynq.io
Універсальна платформа, яка допомагає офісам і людям використовувати, керувати та оптимізувати свій простір. Zynq дає змогу компаніям по всьому світу використовувати гібридну роботу за допомогою розумного бронювання робочих столів і кімнат, керування відвідувачами, перевірки стану здоров’я та вакцин...
Joan
getjoan.com
Joan — це комплексна система управління робочим місцем, призначена для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності співробітників і оптимізації різних аспектів офісного адміністрування. Чому Джоан: - Комплексні рішення: з легкістю керуйте кімнатами, столами, активами та від...
Qminder
qminder.com
Знижка 20% на Qminder для всіх клієнтів Qless! >>> Qminder дає змогу вашій організації забезпечувати виняткові умови очікування та дозволяє менеджерам покращувати якість обслуговування. Ми спрощуємо процеси обслуговування клієнтів за допомогою рішень, зручних як для вашого персоналу, так і для відві...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd підтримує організації в ефективному управлінні та розкритті потенціалу своїх гарячих столів, кімнат для переговорів та інших доступних для бронювання ресурсів. Система бронювання офісів Matrix Booking надає провідне у світі програмне забезпечення для резервування ресурсів у формат...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — це хмарне програмне забезпечення для інтегрованого керування робочим місцем, яке допомагає компаніям керувати робочими місцями та гібридними робочими силами. Це спрощує життя співробітників, відвідувачів і постачальників завдяки технології, яка забезпечує наскрізні операції. UrSpayce пере...
Dibsido
dibsido.com
Додаток для щоденної роботи в офісі. Керуйте своїм офісом і книжковими столами, службовими автомобілями та паркувальними місцями в зручній програмі.
Archie
archieapp.co
Archie підтримує тисячі сучасних офісів і спільних робочих просторів по всьому світу, пропонуючи інтегроване рішення, яке включає бронювання кімнат для переговорів і столів, керування відвідувачами, аналітику робочого простору та програмне забезпечення для коворкінгу. Сучасний інтерфейс користувача,...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — це провідна біла платформа, створена для того, щоб допомогти вам керувати гнучкими робочими та коворкінговими просторами та просувати їх, розширювати мережу клієнтів і створювати професійну спільноту навколо вашого простору. Nexudus автоматизує більшість завдань, пов’язаних із керуванням г...
Tactic
gettactic.com
Tactic є гібридною платформою управління робочим місцем №1 з однієї простої причини: наші клієнти люблять нас. Використовується такими клієнтами, як Microsoft, United Nations, Grammarly та Northwestern University, Tactic робить поїздку до офісу насолодою. Завдяки інтеграції з Google, Microsoft 365, ...
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от ...
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам к...
Raydiant
raydiant.com
Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з маркетплейсом із понад 100 додатків) можна отримати звідусіль за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кіберб...
Happy Visitor
happy-visitor.com
Спростіть процес реєстрації та виїзду відвідувачів за допомогою нашої найкращої системи керування відвідувачами. Відстежуйте та керуйте відвідувачами, кур’єрами, реєстрами, матеріалами, дозволами на роботу, витратними матеріалами, бронюванням місць, транспортними засобами доставки та переміщенням сп...
Opti Signs
optisigns.com
Основна функція OptiSigns — полегшити вам зв’язок із аудиторією. Ми є першокласними у тому, що ми робимо, – надаємо цифрові вивіски, які привертають увагу людей. Лише за 10 доларів на місяць за екран використовуйте будь-який дисплей, щоб привернути увагу аудиторії! Дистанційно керуйте всім цим з одн...
Swiftlane
swiftlane.com
Хмарний контроль доступу Swiftlane для багатоквартирних житлових, офісних і комерційних будівель. Відеодомофон, мобільний та фейс доступ, доступ ключ-карта.
Gfacility
gfacility.com
Gfacility, що базується в Бельгії, прагне допомогти компаніям будь-якого розміру та місцеположення розкрити свій бізнес-потенціал, створивши просту, технічно підковану систему управління об’єктами. Наше рішення — це комплексна платформа, яка об’єднує широкий спектр функціональних можливостей і оптим...
Visitdesk
visitdesk.io
Visitdesk — це інтелектуальна система керування відвідувачами, яка допомагає отримати блаженний досвід обробки даних відвідувачів.