Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «The Probe» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The Probe – це незалежна цифрова новинна платформа в Індії. Це нагороджений журналіст-розслідувач. The Probe фокусується на чотирьох основних сферах журналістики: розслідування, рішення, вплив і розвиток. Він прагне розкрити правду за допомогою глибоких звітів і створити позитивні зміни за допомогою підходу, орієнтованого на пошук рішень.

Вебсайт: theprobe.in

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