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The Poke — це сатиричне та актуальне джерело новин, яке має на меті доставити протиотруту від щоденної суєти. З огляду на відкриття нового британського комедійного таланту, ми публікуємо тематичні статті на основі фотошопу, які висвітлюють політику Великобританії, світові новини, телевізійне мистецтво та культуру, науку та технології, знаменитостей і спорт.

Вебсайт: thepoke.com

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