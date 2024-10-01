Альтернативи - The Org

Tasks in a Box

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Нехай люди, які поділяють ті самі цілі, співпрацюють разом. Оптимізуйте свої процеси в компанії або відмовтеся від організаційної схеми. Не все можна спланувати, тому дозвольте собі адаптуватися до ситуації на ходу та продовжуйте співпрацювати.