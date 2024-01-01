The Local Switzerland

The Local Switzerland

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Вебсайт: thelocal.ch

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The Local є найбільшою англомовною мережею новин у Європі, її читають шість мільйонів щомісяця. Наше розважальне поєднання щоденних новин, бізнесу та особливостей зробило цей сайт незамінним для іноземних професіоналів у Європі.

Вебсайт: thelocal.ch

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