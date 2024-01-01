The Local Norway

The Local Norway

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Вебсайт: thelocal.no

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Щоденні новини з Норвегії, написані англійською мовою англомовними журналістами. Розважальна суміш останніх заголовків новин Норвегії, політики, спорту, бізнесу та особливостей.

Вебсайт: thelocal.no

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