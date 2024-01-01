The Local Denmark

The Local Denmark

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Вебсайт: thelocal.dk

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The Local є найбільшою англомовною мережею новин у Європі, її читають шість мільйонів щомісяця. Щоденні новини є сполучною ланкою суспільства, що визначає проблеми, які нас хвилюють як спільноту. Ми вловлюємо сутність націй, знаходячи історії, які розповідають нам, хто ми є та хто ці інші люди там, руйнуючи бар’єри та зближуючи нас.

Вебсайт: thelocal.dk

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