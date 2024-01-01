The Local є найбільшою англомовною мережею новин у Європі, її читають шість мільйонів щомісяця. Щоденні новини є сполучною ланкою суспільства, що визначає проблеми, які нас хвилюють як спільноту. Ми вловлюємо сутність націй, знаходячи історії, які розповідають нам, хто ми є та хто ці інші люди там, руйнуючи бар’єри та зближуючи нас.

Вебсайт: thelocal.dk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Local Denmark». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.