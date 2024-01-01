Альтернативи - The Ladders
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Naukiri
naukri.com
Спілкуйтеся з понад 20 000 роботодавців. Подайте заявку на мільйони вакансій у провідних компаніях, галузях і місцях на першому в Індії сайті jo. Подайте заявку онлайн. Опублікуйте CV сьогодні.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — це веб-сайт, де теперішні та колишні співробітники анонімно оцінюють компанії. Glassdoor також дозволяє користувачам анонімно подавати та переглядати зарплати, а також шукати та подавати заявки на роботу на своїй платформі. У 2018 році компанія була придбана японською фірмою Recruit Hol...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
Отримавши номер 1 серед роботодавців у США*, ZipRecruiter спрощує відстеження кандидатів, дозволяючи вам легко керувати, перевіряти та оцінювати кандидатів. Інформаційна панель дозволяє переглядати профілі, резюме, супровідні листи тощо. Ви навіть можете інтегрувати власну систему відстеження кандид...
Monster
monster.com
Monster — ваше джерело роботи та кар’єрних можливостей. Шукайте роботу, читайте поради щодо кар’єри від експертів з роботи Monster та знаходьте поради щодо найму та працевлаштування.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервіс рекрутингу та пошуку роботи. Подайте заявку на 10 вакансій у В'єтнамі. Щодня додаються нові вакансії. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть спілкуватися з роботодавцями за лічені хвилини!
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — це безкоштовна програма №1 для пошуку роботи, яка дозволяє знайти роботу на неповний робочий день або повний робочий день, спростити подання заявок на роботу, отримати чудові поради щодо кар’єри тощо. Чудово підходить для студентів, підлітків або будь-кого, кому потрібен гнучкий графік. К...
Otta
otta.com
Лише відповідності відповідно до ваших уподобань. Лише найцікавіші, інноваційні та швидкозмінні компанії. Отта допоможе вам знайти цю роботу. Той, який ідеально підходить для вас. Відкрийте для себе свої найкращі рекомендації щодо захоплюючих стартапів зараз.
Dice
dice.com
Генерація супровідних листів AI тут! Покращуйте свої програми та підкреслюйте свої навички найефективнішим способом. Додаток Dice Tech Careers: знайдіть технічну можливість своєї мрії, швидко влаштуйтеся на роботу та розвивайте свою технічну кар’єру... і все це в дорозі!
InfoJobs
infojobs.net
Заходьте та знайдіть для себе ідеальну роботу. Увійдіть на провідний портал пропозицій роботи в Іспанії. InfoJobs, завжди краще.
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
Talent.com
talent.com
Знайдіть потрібних талантів швидше за допомогою Talent.com. Рішення для корпоративного підбору персоналу для вашого бізнесу. Очікуйте більше від вашої платформи пошуку кандидатів. Налаштовані стратегії пошуку кваліфікованих кандидатів і багато іншого у вас під рукою. Задовольніть свої потреби щодо н...
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...
JOIN
join.com
Join.com — це безкоштовне програмне забезпечення для залучення талантів і відстеження кандидатів, яке допомагає малим і середнім підприємствам правильно найняти. Join пропонує спрощений інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці для оптимізації процесу найму для рекрутерів у Європі та за її межа...
Zippia
zippia.com
Zippia — це інноваційна кар’єрна платформа, яка допомагає шукачам роботи відкривати нові кар’єрні шляхи, вивчати можливості роботи та отримувати цінну інформацію про ринок праці. Використовуючи передові технології, інструменти на основі даних і персоналізовані рекомендації, Zippia дає користувачам з...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб знайти найкращих дистанційних спеціалістів у світі. Hubstaff Talent — це 100% безкоштовний ресурс для компаній, які прагнуть знайти талантів віддалено по всьому світу. Ні комісій, ні націнок, ні посередників.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
GrabJobs
grabjobs.co
Додаток для вакансій №1 з рейтингом для неповної та повної зайнятості Знайдіть роботу поблизу: у сфері роздрібної торгівлі, продажів, маркетингу, BPO, їжі та напоїв, гостинності, організації заходів, логістики, бухгалтерії, охорони здоров’я, технологій, інженерії, складування тощо. GrabJobs наразі...
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv допомагає отримати втричі більше співбесід за допомогою автоматизації. Завантажте своє резюме, виберіть тип роботи, яку ви бажаєте, і натисніть «Старт»! Loopcv масово подаватиме заявки від вашого імені кожного дня.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy — це кар’єрна онлайн-платформа, призначена для зв’язку талановитих людей, які шукають віддалену кар’єру, з інноваційними, далекоглядними компаніями, які пропонують такі посади. Якщо ви працевлаштовуєтеся на дистанційну роботу і хочете стати нашим клієнтом, ми будемо раді вам. Ми також тут, що...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних...
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io створює програмне забезпечення, яке допомагає шукачам роботи знайти значущу роботу в технологічних компаніях. З моменту запуску в квітні 2014 року ми об’єднали тисячі кандидатів із сотнями організацій, що розвиваються, у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Кандидати надсилають Underdog.io свої р...
Idealist
idealist.org
Ідеаліст: робота в некомерційних організаціях, волонтерство тощо Idealist об’єднує мільйони ідеалістів – людей, які хочуть творити добро – з можливостями для дій і співпраці по всьому світу.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — це сучасне та просте у використанні програмне забезпечення для дошки вакансій. Niceboard є економічно ефективним, має красиву настроювану тему та потужний інтерфейс адміністратора, що дозволяє вам налаштувати власну дошку вакансій за лічені хвилини. Підпишіться на нашу 7-денну безкоштовн...
Techintern.io
techintern.io
Наймайте найкращих студентів програмного забезпечення з найкращих коледжів. Контрактування: найм під конкретні завдання | Стажування: прийняти на роботу на строк | Повна зайнятість: прийом на роботу випускників. Працюйте з розробниками, дизайнерами, менеджерами проектів, технічними авторами, менедже...
Comparably
comparably.com
Відстежуйте ринок праці, шукайте найкращі кар’єри, винагороди та компанії